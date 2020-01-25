ايعاز الى جميع المطارات والمنافذ بفحص القادمين من الصين بدون استثناء

2020/01/25 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، السبت 25 - 1 - 2020، عن الايعاز الى جميع المطارات والمنافذ بفحص القادمين من الصين بدون استثناء.

وقال النائب جواد الموسوي عن لجنة الصحة والبيئة البرلمانية في بيان، انه بـ"الاتفاق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية تم الايعاز الى جميع المنافذ الحدودية والمطارات باجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا".

واضاف، ان "الفحص لجميع الاشخاص القادمين الى العراق من الصين من العراقيين والاجانب وبدون استثناء".

وكانت وزارة الصحة كشفت، الجمعة ( 24 كانون الثاني 2020)، عن اجراءاتها بشأن متابعة الطائرات القادمة من الصين إلى العراق، وذلك على خلفية تسجيل منظمة الصحة العالمية اصابات بفيروس جديد من فصيلة "كورونا".

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، سيف البدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الامراض الوبائية والفايروسات تنتشر في كل انحاء العالم"، مؤكداً عدم "تفشي اي حالة إصابة وبائية بالمرض او غيره في جميع محافظات العراق".

وأضاف البدر، أن "الاجراءات الاحترازية والوقائية تجري في كل المطارات والمنافذ الحدودية في كل انحاء البلاد"، مبيناً أن "الطائرات ووسائل النقل الأخرى القادمة من مناطق تعاني حالة صحية معينة او فايروس تخضع الى اجراءات صحية عن طريق كوادر الصحة الموزعة في المنافذ والمطارات".

وأوضح، أن "الفرق تقوم بفحص جميع الركاب والطاقم، واذا كانت هناك اي علامات لاي حالة وبائية يتم أخذ جميع المعلومات، ومن يثبت لديه اي حالة مرضية ينقل للردهة المخصصة وتجرى له التحليلات".

وبشأن الفيروس الوبائي المنتشر في الصين، قال الناطق الرسمي لوزارة الصحة، إن "الفيروس منتشر حاليا في الصين، وهنالك اجراءات تلزم فحص الطائرات القادمة من الصين إلى العراق بالتعاون والتنسيق مع المطارات"، مشيراً إلى أن "الصحة اعدت مسبقا خططا للتعامل مع أي طارئ صحي، وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير ووفرت كافة الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة".

ويواصل الفيروس الغامض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه فصيل جديد من فيروسات "كورونا"، انتشاره بوتيرة سريعة بعد أن تأكد وصوله إلى 5 دول، منذ إعلان أولى حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية في 31 كانون الاول الماضي، موقعا حتى الآن ما لا يقل عن 9 قتلى وأكثر من 400 مصاب، وسط ترجيحات بتجاوز عدد الإصابات المعلن إلى أكثر من ألف.

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، السبت 25-1-2020، حقيقة توجه رئيس الجمهورية الى تسمية المكلف برئاسة الوزراء قبل صباح يوم غد الاحد.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية اعلان تكليف رئيس الوزراء الجديد

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت (25 كانون الثاني 2020)، عن الخطوات التي ستتبعها كتلته، بعد التظاهرة المليونية التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وحدث يوم أمس في بغداد، بشأن اخراج القوات الامريكية من العر

بغداد اليوم-بغداد

اتصل وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، السبت (25 كانون الثاني 2020) بنظيره التركي وواساه على ضحايا الزلزال.

وقال الحكيم، عبر تغريدة على منصة تويتر: "تحدثت مع اخي وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، وعبرت له عن تعازيي عل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ايعاز الى جميع المطارات والمنافذ بفحص القادمين من الصين بدون استثناء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ايعاز الى جميع المطارات والمنافذ بفحص القادمين من الصين بدون استثناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).