2020/01/25 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم البطل التاريخي الإسكتلندي سيلتك بعرض رسمي لنادي الدحيل القطري لضم نجم المنتخب الوطني مهند علي “ميمي”.وذكر مصدر صحفي، إن “ميمي اقترب من تمثيل الفريق التاريخي بعد الاقتناع بالعرض الرسمي”.وواجه ميمي صعوبة في التأقلم مع نادي الدحيل في أول تجربة احترافية له بعد انتقاله من نادي الشرطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلتك الاسكتلندي يقدم عرضاً لضم “ميمي” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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