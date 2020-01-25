2020/01/25 | 21:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني صفاء هادي، عرضا من أحد الأندية الروسية، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح صحفي، إن “صفاء تخلف عن بعثة الشرطة في العودة إلى العاصمة بغداد، وبقي في عمان، بعد انتهاء مهمة الفريق في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرا إلى أنه طلب من الجهاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب صفاء هادي مطلوب في روسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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