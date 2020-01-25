2020/01/25 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشفت صحيفة فرنسية، اليوم السبت، عن تمويل السعودية عمليات نفذها مرتزقة روس في ليبيا؛ دعماً للواء المتمرد خليفة حفتر.وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن السعودية “موَّلت عمليات مرتزقة فاغنر الروس الذين يقاتلون إلى جانب قوات حفتر في ليبيا”.وسابقاً اتُّهمت الإمارات ومصر بتمويل مرتزقة “فاغنر” الروس، إضافة إلى تمويل وتسليح مرتزقة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة فرنسية: السعودية مولت مرتزقة روساً في ليبيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة فرنسية: السعودية مولت مرتزقة روساً في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).