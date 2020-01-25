توقعات بارتفاع الدين العالمي لأكثر من 257 تريليون دولار

2020/01/25 | 21:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع حجم الدين العالمي – والذي يشتمل على قروض الأسر والحكومات والشركات- إلى أكثر من 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 .وكان حجم الدين العالمي حطم رقماً قياسياً جديدًا، بعد أن ارتفع بمقدار 9 تريليونات دولار، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 253 تريليون دولار، وذلك خلال فترة […]

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