2020/01/25 | 21:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة المسابقات: لا يوجد هبوط لدرجة ادنى و الموسم المقبل 2020/2021 يتكون من 22 فريقاً

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