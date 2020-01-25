لا توادد مع الاستعمار

2020/01/25 | 21:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي حذر القران الكريم من التوادد او التعاطف او الموالاة مع اعداء الاسلام الحقيقي قال تعالى(يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق).وقال تعالى( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن […]

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