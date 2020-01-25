2020/01/25 | 21:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد​وهاي أغنية الـ bkc هم رجعت بـ #ساحة_التحرير #اتفاق_الصدر pic.twitter.com/vyUQ9Bc7yi— عمر الجنابي (@omartvsd) January 25, 2020​​​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. عودة الـ"bkc" لساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. عودة الـ"bkc" لساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).