بالصورة.. الكشف عن مسؤولي صفحة

2020/01/25 | 21:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الثلاثاء، غلى صورة توضح الاماكن التي تدار منها صفحة صالح محمد العراقي، "المقربة جداً" من زعيم التيار التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي اثارت في الاونة الاخيرة جدلا في الاوساط السياسية والاجتماعية.

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