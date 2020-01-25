السيد الحكيم يؤكد رفضه لاستخدام القوة لفض التظاهرات

2020/01/25 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، استخدام القوة لفض التظاهرات الشعبية فيما أكد أن التظاهر حق دستوري وقانوني.

وقال السيد الحكيم في بيان إن المتظاهرين نزلوا للتعبير عن رأيهم وتحقيق مطالبهم وواجب الحكومة فرز المساحات ومواجهة المندسين وحماية المتظاهرين، مؤكدا دعمه للتظاهر السلمي حتى تحقيق المطالب اعلاميا وسياسيا في ظل وجود الغطاء المرجعي للتظاهرات السلمية مما يدلل على صحة المسار.

وحذر الحكيم من سياسة التعميم فالسلبيات والايجابيات موجودة في كل شيء، وام ما يجري من اختلاف في وجهات النظر انما هو أحد ضرائب التعددية وحق الجميع في التعبير عن الرأي المكفول دستوريا في ظل الديمقراطية التي تعيشها البلاد، لافتا الى ان تظاهرات تشرين رفعت منسوب الوطنية بالانتماء للعراق والاعتزاز به والتأكيد على ضرورة الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية دون اي انقسام حولها وصولا الى تحقيق المصلحة الوطنية.

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