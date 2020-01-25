الحروب وتأثيرها على المجتمعات

2020/01/25 | 21:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اياس جهور سليمان تخلف الحروب عادة الدمار للإنسان من عدة نواحي اجتماعية ونفسية واقتصادية، ويتأثر الإنسان بها كثيراً فقد تشعره بالعجز وعدم القدرة على ممارسة حياته بالشكل الطبيعي.وتجعله ذاتي التفكير مستسلماً لوساوس قهرية لديه تتعلق بمستقبله وحياته وحياة من حوله فيكون عاجزاً عن المساهمة في بناء مجتمعه متأثر بالعديد من الإحاطات التي تورثها …

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