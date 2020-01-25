جريمة تهز مصر… أم تقتل طفلتيها بطريقة بشعة

2020/01/25 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قالت وسائل إعلام مصرية إن أم أقدمت على قتل طفلتيها بإلقائهما من شرفة عقار سكني في محافظة القليوبية شمال مصر.وأوضحت وسائل الإعلام أن ربة منزل في بنها ألقت طفلتيها من شرفة المبنى بالطابق الرابع بقرية الرملة في المدينة، ثم ألقت بنفسها مما أدى إلى مصرع الطفلتين، فيما ترقد المرأة في […]

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