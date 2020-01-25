قائد عمليات البصرة يوجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاحداث الاخيرة بالمحافظة

2020/01/25 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة وجّه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاحداث الاخيرة في المحافظة.وقال نزال في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “وجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة”.وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال قد وجّه، أمس […]

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