مكتب الصدر الخاص يعلن تجميد ’’اسعد الناصري’’ لـ ’’عصيانه’’ أوامر آل الصدر

2020/01/25 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم- البصرة

وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، السبت (25 كانون الثاني 2020)، بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة ليلة أمس.

وقال نزال في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وجه بإطل

بغداد اليوم- بابل

وجه محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، السبت (25 كانون الثاني 2020)، رسالة إلى اهالي المحافظة والمتظاهرين.

وذكر السرياوي في الرسالة التي تلقته (بغداد اليوم) قائلا :"إلى الاحبة من ابناء محافظة بابل الكرام والمتظاهرين الاعزاء،

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، السبت 25-1-2020، حقيقة توجه رئيس الجمهورية الى تسمية المكلف برئاسة الوزراء قبل صباح يوم غد الاحد.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إن "قضية اعلان تكليف رئيس الوزراء الجديد

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