المحتجون يحاولون دخول ساحة السراي الحكومي وسط بيروت

2020/01/25 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المحتجون محاولة دخول ساحة السراي الحكومي بعد مواجهات مع الشرطة ومطالبتهم باسقاط الحكومة الحالية وسط مدينة بيروت.

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