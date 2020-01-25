اعتداء على كادر قناة الاتجاه في البصرة

2020/01/25 | 21:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرض مراسل قناة الاتجاه الفضائية ومصورها الى اعتداء من احد المتظاهرين اثناء تغطية الاحتجاجات، مساء اليوم السبت، وسط محافظة البصرة.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل القناة علي البطاط قوله انه “ومصور القناة مصطفى منذر كانا في مهمة صحفية لنقل التظاهرات بث مباشر، بعد الاتفاق مع القوات الأمنية على ذلك، […]

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