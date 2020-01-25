قائد عمليات البصرة يوجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين

2020/01/25 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه قائد عمليات البصرة في العراق الفريق الركن قاسم نزال، السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاحداث الاخيرة في المحافظة....

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