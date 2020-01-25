الامام الخميني ومنظمة مجاهدي خلق

2020/01/25 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسام الحاج حسين تاسست منظمة مجاهدي خلق عام ١٩٦٣ م في ايران وكانت وطنية تمتد اديولوجيتها من الجبهة الوطنية لمصدق وبازركان وبعدها تحولت الى الاشتراكية الماركسية وفي نهاية السبعينيات وقبل انتصار الثورة عقد قيادات المنظمة اجتماعا مهما بقيادة ( مسعود رجوي وموسى خيابان ومحمدرضا سعادتي ) وتبنى الاسلام المندمج بالاشتراكية والماركسية ، مجموعة من الخلط […]

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