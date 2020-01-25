الدفاع الروسية تعلن فتح 3 ممرات إنسانية في إدلب

2020/01/25 | 21:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إقامة 3 ممرات آمنة لتمكين المواطنين السوريين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، وكذلك محافظتي حماة وحلب.وقال اللواء يوري بورينكوف، مدير المركز، إنه “بغية منع وقوع وفيات بين المدنيين [جراء هجمات الجماعات الإرهابية] أقام مركز المصالحة، بالتعاون […]

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