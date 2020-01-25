باسم عثمان - دعوات الضم - الإسرائيلية-... بين حمٌى الانتخابات وإعلان صفقة -القرن

2020/01/25 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان المقدمة:حسب التقرير الذي أوردته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، تعقيباً على دعوات نتنياهو وغانتس لضم غور الأردن وشمال البحر الميت, في حمٌى الحملات الانتخابية القادمة للكنيست اذار/ مارس, فإن رئيس "الاتحاد القومي"، الذي يخوض الانتخابات في قائمة "يمينا - ‘إلى اليمين‘" التي تضم أحزاب اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اقترح على نتنياهو طرح مشروع يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي في غور الأردن وشمال......

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