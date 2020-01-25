صلاح بدرالدين - يريدون جرنا من تحت - الدلف - الى تحت - المزراب

2020/01/25 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين دعوات فردية وجماعية من جانب مثقفين ومفكرين ومناضلين وطنيين كانت تظهر بين الحين والآخر ومنذ بدايات الانتفاضة السورية تدعو الحفاظ على مبادئ الثورة وتحذر من هيمنة جماعات الإسلام السياسي بغية حرفها عن الطريق واستجابة من عرفوا بانهم ديموقراطييون أو ليبرالييون أو شيوعييون لطلبات اللحاق بها ولكن من دون الغوص في عمق الأزمات التي كانت تنخر في جسم العمل الوطني المعارض أو تقديم برامج ومشاريع انقاذية مدروسة ......

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