وزير النقل يعلن الفاو منطقة اقتصادية عالمية متكاملة تتضمن الميناء

2020/01/25 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، تبني الوزارة جعل الفاو شبه جزيرة لمنطقة عالمية اقتصادية تتضمن الميناء ومنطقة اقتصادية متكاملة، مشيراً إلى أن ميناء الفاو يرتبط بإنشاء تلك المنطقة الرديفة والطريق البري والمدينة السكنية لعمال الميناء.وقال لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “بعد قرار لمجلس الوزراء، استملكنا الأراضي لخط سكة […]

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