2020/01/25 | 21:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري يجمد عمل احد ائمة الجمعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري يجمد عمل احد ائمة الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري يجمد عمل احد ائمة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).