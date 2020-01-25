نقابة اطباء الديوانية تعلن تضامنها مع المعتصمين: يوم غد تظاهرة كبرى ولاعذر لمن لايشارك

2020/01/25 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت نقابة اطباء الديوانية، اليوم السبت، تضامنها مع المعتصمين، فيما اكدت ان يوم غد تظاهرة كبرى ولاعذر لمن لايشارك.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "غدا الاحد بعون الله تظاهرة كبرى بمشاركة الجميع ولاعذر لمن لا يشارك ..نكرر لا عذر ..هبوا لنصرة اخوانكم المتظاهريين، العراق يناديكم، التجمع الساعة العاشرة صباحا في مقر النقابة، ومن ثم التوجه إلى ساحة الاعتصام".

واضاف ان "الكل مدعو لهذه التظاهرة، العراق امانة في اعناق الجميع حفظ الله العراق والعراقيين، دعما ومناصرة لاخواننا المتظاهريين العراقيين الاصلاء الثابتين في ساحات التظاهر من اجل شعار اريد وطن حر غير متأثر بأي جهة، وطن اهله يبحثون عن مصلحته فقط".

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