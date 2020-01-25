ترامب يرفع الرسوم على منتجات الصلب والألومنيوم من بعض البلدان

2020/01/25 | 21:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مرسوم بزيادة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب بنسبة 25٪ و 10٪ على منتجات الألمنيوم، المستوردة من بعض البلدان.

وجاء في نص الوثيقة التي وزعها المكتب الصحفي للبيت الأبيض: "هذه الرسوم، تعتبر إضافة إلى جميع الرسوم والتسديدات وغيرها من الرسوم المفروضة، التي تطبق على منتجات الصلب أو الألومنيوم المستوردة".

وفي ذات الوقت، استثنى الرئيس ترامب، منتجات الصلب من أستراليا والأرجنتين والبرازيل وكندا والمكسيك وجمهورية كوريا، وكذلك منتجات الألومنيوم من أستراليا والأرجنتين وكندا والمكسيك، من تأثير بنود المرسوم.

وقال ترامب، إن فرض هذه الرسوم المالية، يلبي مصلحة الاقتصاد الأمريكي، ويخدم ضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.



وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 8 فبراير 2020.

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