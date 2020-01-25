الاتحاد العراقي لكرة القدم يحدد موعد استئناف الدوري

2020/01/25 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل الخميس 20 فبراير المقبل موعدا لاستئناف بطولة الدوري المحلي بمشاركة 15 فريقا.وكان أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي تقدموا باستقالات جماعية لدى الاتحاد الدولي (فيفا)، في إطار اتفاق تم إبرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الأخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.وذكر رئيس لجنة المسابقات علي جبار في مؤتمر صحافي السبت أن "المسابقة تستأنف في 20 فبراير المقبل بآلية جديدة أتيحت فيها فرصة المشاركة الطوعية، فقرر 15 فريقا المشاركة بينما انسحبت خمسة فرق".ولم تتأثر الفرق المنسحبة بقرار الهبوط، أي ضمنت مشاركتها في الموسم التالي.وتوقفت بطولة الدوري مطلع أكتوبر الماضي بسبب الأحداث الأمنية في العاصمة بغداد وعدد من المدن الجنوبية التي تتواصل فيها التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الأوضاع الحياتية والخدماتية.وأوضح جبار "سيتم توزيع الفرق على ثلاث مجموعات (كل مجموعة خمسة فرق) تخوض مبارياتها ذهابا وإيابا بطريقة التجمع في ملاعب مدن إقليم كردستان أربيل ودهوك والسليمانية، في حال استمرار التوتر في بعض المدن".وأضاف "أما في حال عودة الاستقرار والحياة الطبيعية في تلك المدن، فتخوض الفرق في المجموعات الثلاث، مبارياتها ذهابا وإيابا في ملاعبها المقررة".وتتضمن الآلية الجديدة للمسابقة تأهل ستة فرق (الأول والثاني من كل مجموعة) إلى دور نهائي للبطولة تجري مبارياته بطريقة التجمع من مرحلة واحدة يحدد مكانها لاحقا حسب الظروف المتاحة.ولفت "إذا كانت الظروف مواتية في العاصمة ستقام مباريات تجمع الفرق الستة في بغداد وخلافا لذلك سنختار مكانا مناسبا آخر ربما البصرة أو النجف أو كربلاء أو أربيل".والفرق الخمسة عشرة المشاركة في المسابقة هي الميناء والقوة الجوية والنفط والصناعات ونفط الوسط والزوراء والنجف ونفط الجنوب والكهرباء وأمانة بغداد وأربيل والشرطة والحدود والطلبة ونفط ميسان.كما قررت لجنة المسابقات وضع فرق الزوراء والشرطة والقوة الجوية على رأس كل مجموعة من المجموعات الثلاث.أما الفرق المنسحبة فهي الكرخ والديوانية والقاسم والسماوة وزاخو، والأخير هو أحد فرق اندية اقليم كردستان ويمتلك ملعبا حديثا سيستضيف مباريات تجمع إحدى المجموعات الثلاث.وكان الاتحاد حدد في وقت سابق الأول من فبراير المقبل موعدا لاستئناف المسابقة إلا أن عدم استكمال فترة التحضيرات حالت دون ذلك.

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