2020/01/25 | 21:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قيادي بارز في التيار الصدري "يتمرد" على الصدر ويدعم احتجاجات الناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قيادي بارز في التيار الصدري "يتمرد" على الصدر ويدعم احتجاجات الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).