تحالف سائرون يتبنى خارطة طريق لتحقيق السيادة الوطنية التي دعا اليها السيد الصدر

2020/01/25 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون العمل على تجنيب العراق اي اختناق سياسي من خلال النظر بروح المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتبنى سائرون خارطة طريق لتعزيز الدور الوطني للكتل النيابية وتحقيق السيادة الكاملة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وفق الأطر والقنوات السياسية والقانونية، وتعطي رسائل ايجابية للمجتمع الدولي على وحدة العراق وتماسك قراره الوطني.

وتضمنت خارطة الطريق العمل على تبني مقترح قانون يمنع تواجد اي قواعد وقوات اجنبية على الأراضي العراقية، والعمل على إنهاء عمل الشركات الأمنية الأميركية وتنظيم عمل باقي الشركات الأمنية الأجنبية، وانشاء معاهدات واتفاقات عدم التدخل او الاعتداء على أية دولة مجاورة واعداد مسودة لتلك الاتفاقات والمعاهدات، إضافة الى تشكيل عدد من اللجان الفرعية لتفعيل ومتابعة تطبيق تلك الخطوات وبالتنسيق مع الكتل النيابية الأخرى.

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