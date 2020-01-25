القبض على ارهابيين اثنين وضبط شاحنة محملة بمواد مخالفة في ديالى

2020/01/25 | 21:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، القاء القبض على ارهابيين اثنين، وضبط شاحنة محملة بمواد مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت مفارز من قسم شرطة المقدادية ومكافحة اجرام بعقوبة من القاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

واضافت اما في "سيطرة الناي التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تم ضبط شاحنة محملة بالزيوت المستوردة ومخالفة للضوابط القانونية، وتم تسليم الشاحنة مع سائقها الى الجهات المختصة".

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