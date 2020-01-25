الإخلاق والعمل الإسلامي

2020/01/25 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان عندما بعث الله الأنبياء وأنزل الشرائع جعل لها أهدافاً كبرى لا تتعلق بفرد أو جماعة ولا تخص فلاناً أو فلان بل هي للمصلحة العامة التي تعمّ الدنيا بأسرها والأهداف الكبرى حمل ثقيل لايمكن أن يحملها فرد واحد بل ولا مجموعة من الأفراد , وقد تحتاج تلك الأهداف الى الملايين من العاملين المخلصين […]

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