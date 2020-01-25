الجيش السوري يحرر بلدة “تلمنس” الاستراتيجية ويدخل مزارع معرة النعمان

2020/01/25 | 21:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية وتمكنت من السيطرة على بلدة “تلمنس” الاستراتيجية الواقعة على تخوم المزارع الشرقية لمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي “هيئة تحرير الشام” الارهابية.وقال مراسل “سبوتنيك” أن وحدات من الجيش السوري دخلت أحياء بلدة “تلمنس” الاستراتيجية بعد تمهيد ناري كثيف […]

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