السينمائي بحُلّة جديدة

2020/01/25 | 21:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / زينب صاحب

صدر العدد الثالث من مجلة {السينمائي» الشهرية وهي مجلة مستقلة تعنى بشؤون السينما، ويرأس مجلس ادارتها سعد نعمة طريف وعبد العليم البناء رئيساً لتحريرها والذي افتتح اولى صفحاتها واصفا العدد «تطل السينمائي في عددها الثالث بحُلة جديدة مختلفة شكلاً ومضموناً، والذي جاء مصداقاً لما أكدناه في افتتاحية العدد الثاني، في ان المجلة

«ماضية نحو التكريس والترصين، بوسائل وإمكانات أكثر تطوراً وقدرة على المتابعة والتوسع والانتشار محلياً، وربما عربياً..

«، انطلاقاً من أهمية السينما وتأثيرها يوماً بعد يوم»

وقد تصدرت صورة النجمة المصرية نبيلة عبيد غلاف المجلة مقتطعة من حوارخاص لها في طيات الصفحات الداخلية للسينمائي، لتتوالى بعدها المواضيع التي سلط الضوء عليها من قبل المجلة وأهمها رحيل سامي عبد الحميد رمز وعميد الابداع العراقي «رحل عن عالمنا – مؤخراً – رمز وعميد وشيخ الإبداع العراقي فنان الشعب القدير الأستاذ الدكتور سامي عبد الحميد، الذي شكل رحيله خسارة فادحة للوسط الفني بتمظهراته كافة، والذي كان بحق المعلم والملهم والرمز والقدوة لأجيال المبدعين في داخل وخارج العراق» فضلا عن حوار العدد الذي اجرته عزة فهمي في القاهرة مع الفنانة نبيلة عبيد عن مهرجان الاسكندرية السينمائي حيث تضمن «قوبل قرار إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، باطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته الـ «35»،

وهناك ايضاً ملف العدد الذي تحدث عن سينما ساحة التحرير لعلاء المفرجي الذي تحدث: «انبثقت مبادرة من سينمائيينا الشباب «سينما الثورة» وهي خيمة في قلب التحرير تقام فيها النشاطات السينمائية المساهمة، في ادامة الزخم الثوري لدى شبابنا»

كما واحتوت المجلة ايضا على المهرجانات ومنها مهرجان القاهرة السينمائي الـ «41»، وحصدت السينما العراقية من خلالها اربعة جوائز مهمة ومنها «فوز (شارع حيفا) لمهند حيال بجائزة احسن فيلم وبطله علي ثامر بجائزة احسن اداء تمثيلي

و(أبناء الدنيمارك) للمخرج العراقي علاوي سليم الذي حصد جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (فيبريسي) والمخرج حيدر رشيد يفوز بجائزة ملتقى القاهرة السينمائي الأكبر بقيمة 50 الف دولار عن فيلم اوروبا، واخيراً فيلم بغداد في خيالي لسمير جمال الدين يحصد اعجاب المهرجان»، كما وهناك الكثير من المواضيع التي تناولتها المجلة.

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