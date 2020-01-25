الفتح: عقبتان تعترضان حسم مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/25 | 22:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد تحالف الفتح عقبتان تعترضان حسم ملف مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.

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