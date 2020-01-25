القوات الأمريكية انتهكت المجال الجوي بكربلاء والنجف وبغداد

2020/01/25 | 22:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت استخبارات كتائب حزب الله العراقي ان القوة الجوية الأميركية انتهكت المجال الجوي للمناطق المقدسة في محافظة كربلاء واطراف محافظتي النجف وبغداد....

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