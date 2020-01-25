تغريدات تويتر تثير غضب الصدر من أحد مقربيه وتنتهي بتجميده.. هذا آخر ما كتبه الناصري

2020/01/25 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، تجميد الشيخ اسعد الناصري عن العمل.وطبقاً لوثيقة صادرة عن مكتب الصدر تضمنت :”نظرا للتجاوزات الصادرة عن الشيخ اسعد الناصري وتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الاخيرة، تقرر ما يلي: يجب عليه فورا ترك ثوار محافظة الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلبا ولا ايجابا”.[…]

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