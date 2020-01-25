قائد عمليات البصرة يوجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية التظاهرات

2020/01/25 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم جاسم نزال، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة ليلة أمس.وقال نزال في بيان مقتضب تلقته، تلقته “العهد نيوز”، إنه “وجه بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة”.وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، السبت، بالافراج عن 35 متظاهراً اعتقلوا […]

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