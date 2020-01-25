طلال شاكر - وهم القضاء على انتفاضة تشرين النبيلة...

2020/01/25 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_شاكر من الجلي ان الطبقة السياسية المتنفذة في السلطة العراقية، لم تقرا التاريخ وفلسفته وقوانينه وان قرأته فلا تفهمه، وان فهمته فلا تدرك تداعياته واستحقاقاته فهي تعيش وسط اوهام القوة وزيف القدرة.من هذا المنطلق اجزم ان محاولات القضاء على انتفاضة تشرين هي اجراءات عقيمة عديمة الجدوى قبل أن تكون خرقاء، فالامر لايتعلق بازاحة متظاهرين معتصمين في الساحات او تجمعاتهم وارهابهم رغم تأثيره المؤقت..القضية في العر......

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