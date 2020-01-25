شرطة ذي قار تصدر توضيحا بشأن احداث جسر الفهد في المحافظة

2020/01/25 | 22:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة ذي قار، اليوم السبت، توضيحاً حول أحداث جسر الفهد في المحافظة .وذكرت الشرطة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، أنه ” بناء على مطالب أعداد من سائقي عجلات الحمل الذين تصل إعدادهم إلى آلاف من سائقي عجلات الحمل والذين أوشكت بعض أنواع حمولتهم الى التلف بسبب نوعيتها ومما ادى الى تذمرهم وتوعدهم […]

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