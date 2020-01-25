هجرة الفنانين الايزيديين الى خارج العراق، نكزة كانت ام تنوع وإضافة للفن الايزيدي

2020/01/25 | 22:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم يعتبر الفن من افضل واشهر الوسائل التي يستخدمها الشعوب لاجل الحفاظ على تاريخها وفلكلورها واساطيرها، وهناك اهتمام خاص بهذا المجال ولكن في شنگال يختلف الفن نوعاً ما ويختلف الاهتمام بالفن أيضاً، حيث تمتلك شنگال الكثير من الاصوات والفنانين وتمتلك فن غني بالكلمات والاغاني، تم الحفاظ على هذا الفن رغم تعرض …

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