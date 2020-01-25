انقرة تعلن حصيلة جديدة هي الثالثة بضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا امس

2020/01/25 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرقي البلاد، امس الجمعة، إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض.وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، قتل 22 شخصا في الزلزال الذي ضرب شرق تركيا أمس، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية […]

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