البلداوي لـ”العهد نيوز”: هذا هو موعد تكليف رئيس الوزراء

2020/01/25 | 22:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون النيابية، محمد البلداوي، اليوم السبت، موعد تكليف رئيس الوزراء وصل إلى مراحله النهائية.وقال البلداوي لـ”العهد نيوز”، ان “موضوع تقديم مرشح رئاسة الوزراء وصل إلى مراحله النهائية” مستدركا “كان من المفترض أن يقدم قبل مليونية الجمعة، إلا أن سفر رئيس الجمهورية الى مؤتمر دافوس اخر الموضوع”.وأضاف أن […]

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