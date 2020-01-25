متظاهرون يتجمعون امام مقر قيادة شرطة البصرة للمطالبة بإقالة قائد الشرطة

2020/01/25 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بان متظاهرين تجمعوا امام مقر قيادة شرطة البصرة للمطالبة بإقالة قائد الشرطة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عشرات المتظاهرين تجمعوا الآن امام مقر قيادة شرطة البصرة وطالبوا باقالة قائد الشرطة".

وأضاف، أن "المتظاهرين طالبوا ايضا بتقديم قائد قوة الصدمة للمحاكمة".

بغداد اليوم-ذي قار

أصدرت شرطة ذي قار، السبت (25 كانون الثاني 2020) توضيحاً حول احداث اليوم، فيما وجهت اتهامات بالعنف ضد متظاهرين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن تحرك الشرطة اليوم جاء "بناء على مطالب أعداد من سائقي عجلات الحمل الذين تصل إع

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، السبت، بالافراج عن 35 متظاهراً اعتقلوا صباح اليوم في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "قيادة عمليات البصرة افرجت عن 35 متظاهرا".

واضاف، انه "تم اعتقالهم خلال عملية حرق خي

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، السبت 25 كانون الثاني 2020، بافتتاح جسر فهد في الناصرية امام حركة الشاحنات والمركبات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية وصلت الى جسر فهد في مدينة الناصرية وقامت بافتتاحه امام حركة الشاحنا

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