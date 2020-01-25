الإحصاء المركزي: التمر “الزهدي” يغطي اكثر من 50% من انتاج التمور بالعراق

2020/01/25 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم السبت، ان انتاج “التمر الزهدي” يغطي اكثر من 50% من انتاج التمور بالعراق خلال عام 2019.وذكر الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “انتاج التمر من الصنف الزهدي خلال عام 2019 بلغ 334 الف و14 طن وبنسبة 52.2% من انتاج باقي التمور، يليه صنف […]

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