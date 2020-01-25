محافظ بابل يوجه رسالة للمتظاهرين وأهالي المحافظة

2020/01/25 | 22:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، السبت رسالة إلى اهالي المحافظة والمتظاهرين.وذكر السرياوي في الرسالة :”إلى الاحبة من ابناء محافظة بابل الكرام والمتظاهرين الاعزاء، كنا قد اوعدنا الاعزاء اننا […]

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