الصدر يجمد الشيخ اسعد الناصري لعصيانه الاوامر/ وثيقة

2020/01/25 | 22:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الخاص للسيد مقتدى الصدر يوجه الشيخ أسعد الناصري بترك المتظاهرين في الناصرية وعدم التدخل بتقرير مصيرهم لا سلباً ولا ايجاباً ويعتبر مجمداً من الآن والى اشعار آخر لعصيانه أوامر […]

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