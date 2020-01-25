عمار الحكيم : أحداث تشرين رفعت منسوب الوطنية بالأنتماء للعراق

2020/01/25 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم تأكيده على أن التظاهرات حقا دستوريا وقانونيا معربا عن رفضه اي محاولة لفضها بالقوة، مؤكدا “ان احداث تشرين رفعت منسوب الوطنية بالانتماء للعراق والاعتزاز به والالتحاف بالعلم العراقي” وقال الحكيم “جددنا رؤيتنا خلال ديوان بغداد للنخب والكفاءات الشبابية فيما يتعلق بالتظاهرات باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا ورفضنا وذكّرنا بدعمنا […]

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