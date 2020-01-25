اشبال العراق يلاعب ناشئي الوكرة في لقاء تجريبي

2020/01/25 | 22:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلاقي منتخب الاشبال فريق، غدا الاثنين، ناشئي الوكرة تجريبيا في ملعب الأخير عند الساعة الرابعة عصرًا، وتأتي هذه المباراة ضمن منهاج الملاك التدريبي للمنتخب، ومن المؤمل ان يواجه احد فرق سبيتار خلال تواجد الوفد في قطر.وخصص الجهاز الفني لمنتخب الاشبال الفترة الصباحية لليوم السبت لتمارين القوة في قاعة الحديد بفندق (راديسون بلو) لمدة ساعة […]

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