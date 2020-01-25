أحمد بيان - عندما تسيء لجن الدعم الى المناضلين..

2020/01/25 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_بيان تأسيس لجن دعم المناضلين، وخاصة المعتقلين السياسيين، مبادرة نضالية حميدة ومطلوبة.وتعتبر من بين الأشكال النضالية التي تدين الإجرام الذي يطال المناضلين (اعتقال أو تضييق أو استفزاز...) وتساهم في مؤازرتهم والتضامن معهم وعائلتهم وفك الحصار عنهم والتعريف بقضيتهم والتعبئة من أجل دعمهم وإطلاق سراحهم إذا كانوا وراء القضبان.ولا يمكن إلا شكر من يتحمل هذه المسؤولية، باعتبارها تكليفا وليس تشريفا.وكثيرا ما......

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