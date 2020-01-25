رشيد غويلب - اليوم انتخابات في -القلاع الحمراء- السابقة / هل تكتفي حركة -السردين- الإيطالية بمناهضة الفاشيين الجدد؟

2020/01/25 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب منذ 10 أسابيع نظمت حركة "السردين" المضادة للفاشية الجديدة مئات التظاهرات والتجمعات في جميع انحاء إيطاليا، وفي عدد من بلدان اوروبا والعالم مع قرب الانتخابات المحلية التي ستجري اليوم (26 كانون الثاني) في مناطق من الجنوب الإيطالي، بضمنها كالابريا وكذلك في إميليا رومانيا وعاصمتها بولونيا.لقد كانت هذه المنطقة، طيلة العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية "القلب الأحمر" لإيطاليا، لأن الشيوعيين وقوى اليس......

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