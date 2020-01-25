موسكو: إقامة 3 ممرات آمنة للمواطنين السوريين لمغادرة منطقة خفض التصعيد بإدلب

2020/01/25 | 22:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، التابع لوزارة الدفاع الروسية، إقامة 3 ممرات آمنة لتمكين المواطنين السوريين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، وكذلك محافظتي حماة وحلب”.وقال اللواء يوري بورينكوف، مدير المركز، إنه “بغية منع وقوع وفيات بين المدنيين “جراء هجمات الجماعات الإرهابية”، أقام مركز المصالحة، بالتعاون مع قوات الحكومة […]

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